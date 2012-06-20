Требуется нарисовать несколько комиксов. пример. - http://www.artlebedev.ru/strip/2012/06/20/ Количество 3 штуки. Бюджет 600 р /за 1 работу.
Написание текста красивым рукописным шрифтом
Ищем каллиграфиста для написания текста красивым рукописным шрифтом. Внимание, "машинные" шрифты не требуются. Нужен человек для вывода от руки оригинального формата надписи (слоган).
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