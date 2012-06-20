Написание текста красивым рукописным шрифтом

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок192 просмотра

Ищем каллиграфиста для написания текста красивым рукописным шрифтом. Внимание, "машинные" шрифты не требуются. Нужен человек для вывода от руки оригинального формата надписи (слоган).

13 лет назад
oleant
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Продуктовый автомат

    Нужно сегодня нарисовать продуктовый автомат (пример в приклеплённом файле). Без продуктов (пустые полки). Купюро приёмник убрать. Монето приёмник поднять выше (около дисплея с кнопками). Работы на 10-20 мин. бюджет: ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Коллаж

    Нужно сделать обложку для Фейсбук-страницы. Коллаж. Здесь можно скачать фото: http://narod2.ru/disk/51571332001.0785ab8f07e6c4349af275b780b88111/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B6.rar.html Из них надо сделать коллаж - примерно как здесь http://www.facebook.com/grigoreva.ov (если получится лучше - можно лучше :)) Оплата 100 руб.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Векторные изображения

    Приветствую! Требуется отрисовка вагона в векторе примерно такого уровня и детализации: http://dl.dropbox.com/u/16515545/1.jpg В дальнейшем потребуется еще несколько (5-7) подобных изображений. Прошу в предложении указывать цену/срок за одно изображение и прикладывать ссылку на ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • C готовой листовки сделать 5 картинок

    Доброго дня! Есть листовка в корале.(см прикрепленный файл). Нужно сделать 5 картинок для сайта www.fordbest.ru ода центральная большая и четыре маленькие под ней. На маленьких картинках должны быть колодки, аккумулятор и масла ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рисунок от руки со слов заказчика

    $150

    Задача: со слов одного человека от руки, в один цвет, зарисовать идеи будущего рекламного плаката в набросках (5-6 эскизов), потом эти эскизы довести более-менее детально (все также в один цвет) и передать нам. Цель ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иллюстрация для постера книги

    $500

    Требуется художник для прорисовки сцен из текста книги. Стиль реалистичный. Самое главное - чтобы художник проникся духом книги, и понимал, что хочет в конечном результате увидеть автор. Проект с перспективой на постоянное сотрудничество. ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать несколько иллюстраций

    $50

    Здравствуйте! Для вот этого конструктора пиццы http://www.pizzarium.com.ua/pizza-designer необходимо в том же стиле нарисовать иллюстрации для новых ингредиентов (для каждого ингредиента 2 простые иллюстрации: иконка и "слой" для визуального ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад