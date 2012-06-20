В интернет-магазин необходимо создать базу изображений для переноса на футболки.С логотипом интернет-магазина.
Нужно нарисовать несколько комиксов.
Требуется нарисовать несколько комиксов.
пример. - http://www.artlebedev.ru/strip/2012/06/20/
Количество 3 штуки. Бюджет 600 р /за 1 работу.
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