Коллаж

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки214 просмотров

Нужно сделать обложку для Фейсбук-страницы. Коллаж. Здесь можно скачать фото: http://narod2.ru/disk/51571332001.0785ab8f07e6c4349af275b780b88111/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B6.rar.html

Из них надо сделать коллаж - примерно как здесь http://www.facebook.com/grigoreva.ov (если получится лучше - можно лучше :))

Оплата 100 руб.

13 лет назад
GetFriday
Елена 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$3
1 день

Заявки фрилансеров

AlexKantegro
33 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Векторные изображения

    Приветствую! Требуется отрисовка вагона в векторе примерно такого уровня и детализации: http://dl.dropbox.com/u/16515545/1.jpg В дальнейшем потребуется еще несколько (5-7) подобных изображений. Прошу в предложении указывать цену/срок за одно изображение и прикладывать ссылку на ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • C готовой листовки сделать 5 картинок

    Доброго дня! Есть листовка в корале.(см прикрепленный файл). Нужно сделать 5 картинок для сайта www.fordbest.ru ода центральная большая и четыре маленькие под ней. На маленьких картинках должны быть колодки, аккумулятор и масла ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рисунок от руки со слов заказчика

    $150

    Задача: со слов одного человека от руки, в один цвет, зарисовать идеи будущего рекламного плаката в набросках (5-6 эскизов), потом эти эскизы довести более-менее детально (все также в один цвет) и передать нам. Цель ...

    Иллюстрации и Рисунки1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иллюстрация для постера книги

    $500

    Требуется художник для прорисовки сцен из текста книги. Стиль реалистичный. Самое главное - чтобы художник проникся духом книги, и понимал, что хочет в конечном результате увидеть автор. Проект с перспективой на постоянное сотрудничество. ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать несколько иллюстраций

    $50

    Здравствуйте! Для вот этого конструктора пиццы http://www.pizzarium.com.ua/pizza-designer необходимо в том же стиле нарисовать иллюстрации для новых ингредиентов (для каждого ингредиента 2 простые иллюстрации: иконка и "слой" для визуального ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн виниловых интерьерных наклеек на стены

    Изменение: Вложен файл с примерами! Нужно разработать дизайн виниловых интерьерных наклеек. Каждая наклейка в двух векторных форматах (cdr и ai) Также фото наклейки в интерьере (коллаж, интерьер подбираете сами) ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отметить на карте месторасположение

    Нужно найти карту (или отрисовать - копируя с гугла) - определенного участка города Армавир - и отметить там месторасположение офиса. Необходимо для публикации в разделе "Как нас найти". + аналогичная работа - ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Картинки из мемов

    $50

    Нужен человек для создания картинок из популярных интернет-мемов, которые будут собирать сотни лайков вконтакте. Тематика - бизнес, пассивный доход, инвестирование, работа на бирже, финансы. Пример - этот паблик http://vk.com/tibiz

    Иллюстрации и Рисунки3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад