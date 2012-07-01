Здравствуйте, необходимо отрисовать серию иллюстраций по стилистике указанной в примере: https://skitch.com/namars/engqe/skitched-20120621-131009 https://skitch.com/namars/engqp/skitched-20120621-131059 https://skitch.com/namars/engqu/skitched-20120621-131150 Все подробности в ЛС. Задача срочная!
Доработать элементы + поменять цвета
В связи с очередным печальным опытом облома от работы с фрилансером, ищем талантливого и настойчивого кандидата доработать дизайн сайта бесплатных смс приколов smsgavnokia.com (старый вариант). Новый вариант, который дорабатываем здесь: http://elzone.net/test/smsgavnokia/smsgavnokia.html
Пример обновлённого сайта можно увидеть здесь:
Суть задачи следующая. Есть исходник, который необходимо сделать :
1. Розовым для романтического варианта для поздравлений на 8 марта, дня влюблённых и прочих романтических настроений для девчёнок.
2. Зелёным под военную тематику под 23 февраля и прочие военные праздники для мужиков.
Также:
1. для розового варианта нарисовать мелкие цветочки и сердечки (как в варианте-примере);
2. для военного варианта нарисовать танчики и солдата в каске или ракету пушку на выбор дизайнера;
3. Нарисовать кнопку-переход на военный вариант по аналогии с кнопками в верхнем правом ряду.
Кроме этого необходимо будет нарисовать формы для ввода номера и введения кода+алярмы, список которых мы согласуем вместе по цветам для каждого варианта.
Также необходима консультация по цветам и оттенкам по всем разделам- шрифты, формы, подложки и так далее.
Прошу подавать заявки только серъёзных людей, которые в себе уверены и хорошо + быстро работают с дизайнерскими программами.
Выбранный исполнитель
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