Доработать элементы + поменять цвета

В связи с очередным печальным опытом облома от работы с фрилансером, ищем талантливого и настойчивого кандидата доработать дизайн сайта бесплатных смс приколов smsgavnokia.com (старый вариант). Новый вариант, который дорабатываем здесь: http://elzone.net/test/smsgavnokia/smsgavnokia.html

Пример обновлённого сайта можно увидеть здесь:

Суть задачи следующая. Есть исходник, который необходимо сделать :

1. Розовым для романтического варианта для поздравлений на 8 марта, дня влюблённых и прочих романтических настроений для девчёнок.

2. Зелёным под военную тематику под 23 февраля и прочие военные праздники для мужиков.

Также:

1. для розового варианта нарисовать мелкие цветочки и сердечки (как в варианте-примере);

2. для военного варианта нарисовать танчики и солдата в каске или ракету пушку на выбор дизайнера;

3. Нарисовать кнопку-переход на военный вариант по аналогии с кнопками в верхнем правом ряду.

Кроме этого необходимо будет нарисовать формы для ввода номера и введения кода+алярмы, список которых мы согласуем вместе по цветам для каждого варианта.

Также необходима консультация по цветам и оттенкам по всем разделам- шрифты, формы, подложки и так далее.

Прошу подавать заявки только серъёзных людей, которые в себе уверены и хорошо + быстро работают с дизайнерскими программами.