Необходимо отрисовать серию иллюстраций

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт22 заявки394 просмотра

Здравствуйте, необходимо отрисовать серию иллюстраций по стилистике указанной в примере:

https://skitch.com/namars/engqe/skitched-20120621-131009

https://skitch.com/namars/engqp/skitched-20120621-131059

https://skitch.com/namars/engqu/skitched-20120621-131150

Все подробности в ЛС. Задача срочная!

13 лет назад
naMars
40 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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