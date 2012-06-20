Нарисовать подарки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт30 заявок315 просмотров

Задача для иллюстратора, нарисовать подарки для соц. сети.

Уровень как в VK

Пока небольшое кол-во до 10 шт.

Но нужно будет постоянно рисовать новые для всех праздников.

13 лет назад
moiseev
Леонид 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
24 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Изменить стиль плана коттеджа

    Имеется план коттеджа (http://i011.radikal.ru/1206/31/098f489998fc.jpg) нужно сделать его по стилю похожим на более красивый (http://www.danhaus.ru/i/plans/Stockholm_plan1.png) Работа не разовая, ищем исполнителя на объем 15-20 картинок и подобную переработку экстерьера. Цену и сроки указывайте за1 иллюстрацию

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 5 персонажей зомби + 10 сменных гол. уборов

    Нужно нарисовать 5 векторных персонажей зомби и сопутствующих 10 сменных головных уборов. Сейчас разрабатывается level pack первой части флеш игры TNT Zombies: http://www.newgrounds.com/portal/view/595178 Стиль персонажей : мультяшный, забавный, комиксо-карикатурный.. ...

    Иллюстрации и Рисунки12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать элементы + поменять цвета

    $100

    В связи с очередным печальным опытом облома от работы с фрилансером, ищем талантливого и настойчивого кандидата доработать дизайн сайта бесплатных смс приколов smsgavnokia.com (старый вариант). Новый вариант, который дорабатываем здесь: http://elzone.net/test/smsgavnokia/smsgavnokia.html Пример обновлённого ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо отрисовать серию иллюстраций

    Здравствуйте, необходимо отрисовать серию иллюстраций по стилистике указанной в примере: https://skitch.com/namars/engqe/skitched-20120621-131009 https://skitch.com/namars/engqp/skitched-20120621-131059 https://skitch.com/namars/engqu/skitched-20120621-131150 Все подробности в ЛС. Задача срочная!

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Иллюстрация, имитация витража

    $50

    Необходимо создать иллюстрацию в технике прикрепленного файла. Герои иллюстрации пивовары или человек с кружкой пива. Стиль не карикатурный, больше от старинной фрески, витража. От выбранного исполнителя потребуется предварительный карандашный эскиз (оплачивается отдельно). Если в портфолио ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание текста красивым рукописным шрифтом

    $50

    Ищем каллиграфиста для написания текста красивым рукописным шрифтом. Внимание, "машинные" шрифты не требуются. Нужен человек для вывода от руки оригинального формата надписи (слоган).

    Иллюстрации и Рисунки6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Продуктовый автомат

    Нужно сегодня нарисовать продуктовый автомат (пример в приклеплённом файле). Без продуктов (пустые полки). Купюро приёмник убрать. Монето приёмник поднять выше (около дисплея с кнопками). Работы на 10-20 мин. бюджет: ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад