Нарисовать подарки

Необходимо создать иллюстрацию в технике прикрепленного файла. Герои иллюстрации пивовары или человек с кружкой пива. Стиль не карикатурный, больше от старинной фрески, витража. От выбранного исполнителя потребуется предварительный карандашный эскиз (оплачивается отдельно). Если в портфолио ...