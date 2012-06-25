Конверт для авиабилетов

Нужно оформить обложку конверта для авиабилетов.

Стиль оформления: в осовремененном духе ретро-плакатов на тему авиа и путешествий. Примеры прилагаются.

Обязательно должен быть яркий цветовой акцент, привлекающий внимание.

Шрифты: без засечек, наподобие Калибри либо шрифты в ретро-стиле.

Обложка (лицевая сторона): рисунок в стиле ретро плакатов на тему авиаперевозок, текст и реквизиты компании (предоставлю в ТЗ).

Обложка (оборот): имиджевая реклама АВТТ в стиле ретро-плаката. Текст и реквизиты предоставлю в ТЗ.

Внутренняя плашка конверта: оформить призыв принять участие в акции.

Размер конверта:

в сложенном состоянии 100х210мм,

в развернутом 210х252 мм.

Конверт сложен как буклет, втрое.

Обложка (лицевая сторона): 95х210 мм

Обложка (оборот): 98х210 мм

внутренняя плашка конверта: 58х210 мм.

Скан прежнего конверта и старый макет предоставлю.

Внутренний блок есть, его оформлять/верстать дополнительно не нужно.

Если у Вас есть работы в стиле ретро-плаката, пришлите, пожалуйста, ссылку на них.