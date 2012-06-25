Требуется отрисовать 5 картинок в векторе. Картинки наипростейшие. Требуется просто сделать контур черной полосой с закругленными краями.
Конверт для авиабилетов
Нужно оформить обложку конверта для авиабилетов.
Стиль оформления: в осовремененном духе ретро-плакатов на тему авиа и путешествий. Примеры прилагаются.
Обязательно должен быть яркий цветовой акцент, привлекающий внимание.
Шрифты: без засечек, наподобие Калибри либо шрифты в ретро-стиле.
Обложка (лицевая сторона): рисунок в стиле ретро плакатов на тему авиаперевозок, текст и реквизиты компании (предоставлю в ТЗ).
Обложка (оборот): имиджевая реклама АВТТ в стиле ретро-плаката. Текст и реквизиты предоставлю в ТЗ.
Внутренняя плашка конверта: оформить призыв принять участие в акции.
Размер конверта:
в сложенном состоянии 100х210мм,
в развернутом 210х252 мм.
Конверт сложен как буклет, втрое.
Обложка (лицевая сторона): 95х210 мм
Обложка (оборот): 98х210 мм
внутренняя плашка конверта: 58х210 мм.
Скан прежнего конверта и старый макет предоставлю.
Внутренний блок есть, его оформлять/верстать дополнительно не нужно.
Если у Вас есть работы в стиле ретро-плаката, пришлите, пожалуйста, ссылку на них.
Заявки фрилансеров
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