Нужен вектор

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт17 заявок220 просмотров

Добрый день.

Есть чертеж, несложный (4е проекции).

Нужно по нему точно сделать вектор.

Обязательно в Иллюстраторе.

13 лет назад
nelelena
Елена 
42 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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