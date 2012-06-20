Отрисовка элементов для презентации

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Закрыт23 заявки245 просмотров

Есть фотографии и текстовое описание одежды (брюки, рубашки, платья и т.п.). Необходимо схематично отрисовать их на фигурках людей – что-то в духе приложенного файла, только элегантнее. Всего нужно будет 10-12 рисунков в формате cdr.

13 лет назад
arabella105
Артем 
33 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров