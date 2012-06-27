Для сайта строительной компании – застройщика / агентства недвижимости нарисовать векторную шапку в минималистичном стиле, чтобы показать образ строящегося с утра до вечера города (высотки, домики, краны + одно здание морвокзала – чтобы было понятно, ...
Перерисовать в векторе
Нужна такая розочка как на картинке, срочно.
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