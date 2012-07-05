Дизайн ключа в замке зажигания

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен9 заявок277 просмотров

Образец результата прилагаю. Нужно качественное, красивое изображение (psd/tif/png..), отрендерите модель или грамотно сделаете в Photoshop - неважно. Требуется похожее на прилагаемое, с тем же смыслом и цветовой гаммой, но отличиями, делающими изображение уникальным.

Нужно довольно срочно.

13 лет назад
v-shtern
Штерн 
50 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

victor322
Виктор 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$12
2 дня
Все точно в срок, работа дорабатывалась столько, сколько требовалось. Виктор, спасибо )
Грамотная постановка задачи!Отличный заказчик!Рекомендую.

Заявки фрилансеров

victor322
Виктор 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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