Нужна картинка для казино

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок241 просмотр

Есть такая картинка - http://www.gaminatorslots.com/images/body-bg.jpg

Нужно - сделать очень похожее (блики, свечение - все нравится)

от вас жду сроки, примеры работ. цены

Заявки без цен не рассматриваю

13 лет назад
ttdot
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Все сделали быстро и без претензий. Рад сотрудничеству!
Чёткое задание, своевременная работа. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

001art
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рисунок на тему: шоппинг

    Необходимо сделать рисунок на тему "шоппинг". Примерные работы, которые понравились мне, в приложении (все рисунки с яндекса). Самая классная, это где девушка в белом. Хочется тоже что-нибудь нежное и чтобы пакеты были не на ...

    Иллюстрации и Рисунки22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Отрисовка схемы проезда

    Необходимо отрисовать схему проезда к заводу 1024x768. Цвет либо черно-белый, либо цветной. (на схеме присутствуют такие элементы как: пруды, здания, ж/д и т.п) Есть словесный портрет и пример расположения объектов для схемы.

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн ключа в замке зажигания

    $12

    Образец результата прилагаю. Нужно качественное, красивое изображение (psd/tif/png..), отрендерите модель или грамотно сделаете в Photoshop - неважно. Требуется похожее на прилагаемое, с тем же смыслом и цветовой гаммой, но отличиями, делающими изображение уникальным. Нужно ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Картинки в векторе

    $100

    Нужны однотонные картинки (отрисованные вами!) в векторе для дальнейшего использования их как макетов для плоттерной резки. Темы картинок: для кухни, для детской, для прихожей Пример в ...

    Иллюстрации и Рисунки24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Векторный город для шапки

    Для сайта строительной компании – застройщика / агентства недвижимости нарисовать векторную шапку в минималистичном стиле, чтобы показать образ строящегося с утра до вечера города (высотки, домики, краны + одно здание морвокзала – чтобы было понятно, ...

    Иллюстрации и Рисунки18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Строитель

    $50

    Необходимо нарисовать строителя для сайта строительной же тематики. Предоставление результатов в формате PNG и PSD. Необходимо наличие на рисунке логотипа компании (будем предоставлен при дальнейшей работе с исполнителем). По всем вопросам - [email protected]

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Конверт для авиабилетов

    $60

    Нужно оформить обложку конверта для авиабилетов. Стиль оформления: в осовремененном духе ретро-плакатов на тему авиа и путешествий. Примеры прилагаются. Обязательно должен быть яркий цветовой акцент, привлекающий внимание. Шрифты: без ...

    Иллюстрации и Рисунки16 заявок
    Закрыт
    13 лет назад