Отрисовать карту в векторе Corel

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Завершен16 заявок239 просмотров

Срисовать такую карту в векторе http://i102.photobucket.com/albums/m114/go_zefina/Bestdesign/karta_bd02.jpg

Элементы я уточню какие нарисовать к странам.

13 лет назад
Flashik
Сергей 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$30
2 дня
Был рад сотрудничеству! качество работы и сроки порадовали! рекомендую
Было приятно сотрудничать. Оплатили работу сразу по ее завершении. Спасибо за интересный проект. Мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

shaoleen
32 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад