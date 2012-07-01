Внести изменения в скан

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Завершен4 заявки150 просмотров

ТЗ в архиве

в предложении указать стоимость и срок предложения.

13 лет назад
warm
59 лет
19 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно. Были внесены все необходимые изменения плюс дополнительно "подчищен" рисунок от лишних шумов скана. +10
Комфортно работать с человек!..10 баллов.!

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igorsupersrost
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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