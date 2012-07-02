Нужен логотип

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен11 заявок261 просмотр

нужен логотип. сделать его исходя из картинки

делать в 2х вариантах (английский текст и русский)

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13 лет назад
ttdot
34 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
$20
1 день
Все было быстро и качественно. Как и всегда) Спасибо за сотрудничество
С Алексеем работали уже не первый раз, поэтому, могу с уверенностью рекомендовать его, как очень внимательного и порядочного человека.

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 часов назад
13 лет назад
Лучший художник марта
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