Необходимо сделать картинку в HD формате

тема:

интерактивные клубы

http://blog.casino-1.ru/wp-content/uploads/2010/11/0_1249038576.jpg

что я хочу видеть:

картинка размером: 1920х941

суть картинки - это фон как на вышепредставленной картинке (темносиние и синие линии из центра)

логотип - сделать такой же как на картинке и подвинуть в самй верх

нужный формат псд