Нарисовать мини историю или демотиватор

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Завершен8 заявок268 просмотров

Есть натуральные дезодоранты, которые устраняют неприятный запах.

Простыми словами это - антиперспирант.

Нужно нарисовать так или придумать сюжет, чтобы сразу было понятно что это и для чего.

Можно нарисовать и одну картинку, главное в этом доходчиво "пояснить" пользователю визуально + текст что это такое и для чего это. Так чтобы человек это захотел купить.

Демотиватор тоже подойдет с кричащим названием, по типу там (это уже нужно придумать вам) -

Например: Воняешь? Тогда купи дезодорант Crystal и забудь у вони! - ну что типа такого.

Стучите в скайп обсудим, или пишите в личку.

Пишите свою цену.

13 лет назад
maccen
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
2 дня
Адекватная, терпеливая, креативная, отличный и положительный исполнитель, сделала все раньше оговоренных сроков. Рекомендую всем.
Спасибо Олегу, за интересный проект).

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Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад