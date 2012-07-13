Нарисовать мини историю или демотиватор

Есть натуральные дезодоранты, которые устраняют неприятный запах.

Простыми словами это - антиперспирант.

Нужно нарисовать так или придумать сюжет, чтобы сразу было понятно что это и для чего.

Можно нарисовать и одну картинку, главное в этом доходчиво "пояснить" пользователю визуально + текст что это такое и для чего это. Так чтобы человек это захотел купить.

Демотиватор тоже подойдет с кричащим названием, по типу там (это уже нужно придумать вам) -

Например: Воняешь? Тогда купи дезодорант Crystal и забудь у вони! - ну что типа такого.

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