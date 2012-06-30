Обработать изображения для сайта

$22
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок209 просмотров

Отрисовать в векторе 1 рисунок и обработать несколько картинок согласно описания. Описание прилагается и образцы картинок в архиве.

13 лет назад
a1z
Юма 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

alexmisser
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$22
2 дня

Заявки фрилансеров

alexmisser
39 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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