Дорисовать макет космонавта

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Завершен9 заявок304 просмотра

Нужен макет костюма космонавта, для мягкой игрушки, вот тут можно увидеть фото: (http://vk.com/minimetoy) максимально возможного качества, со всей символикой, атребутикой. лицевая сторона и тыльная. Макет (границы рисунка и то, что уже есть) буду сбрасывать лично. Лицо рисовать не надо - на его месте будет фставлятся фотографии.

Общий вид должен быть - прикольный, яркий. Все по слоям - что бы было просто править детали, если что-то надо будет изменить. Максимально возможного качества.

Оцените, пожалуйста, стоимость. Сроки (необходимую информацию сообщу максимально быстро). Работы не много, После показа у меня вероятно будут просьбы что то поправить - нужен оптимальный вариант.

В случае если будем друг другом довольны, продолжим с другими макетами (автогощик, танкист и тп)

Будут вопросы, пожалуйста звоните: 8(965) 122-11-60

скайп: pavel.b48

13 лет назад
opavel
Павел 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
$50
3 дня
Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$30
2 дня
Анна взялась за работу очень быстро, быстро показала результат, к изменениям и просьбам относилась очень лояльно. Хотел бы подчеркнуть оперативность и обязательность, которые к сожалению есть не у всех. В общем, спасибо, будем работать! :)
Спасибо, Павлу за интереснейший проект. Павлу респект, отличный заказчик.

Заявки фрилансеров

Draft_Matic
Сергей 
52 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
13 лет назад
Asmi
43 года
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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