Дорисовать макет космонавта

Нужен макет костюма космонавта, для мягкой игрушки, вот тут можно увидеть фото: (http://vk.com/minimetoy) максимально возможного качества, со всей символикой, атребутикой. лицевая сторона и тыльная. Макет (границы рисунка и то, что уже есть) буду сбрасывать лично. Лицо рисовать не надо - на его месте будет фставлятся фотографии.

Общий вид должен быть - прикольный, яркий. Все по слоям - что бы было просто править детали, если что-то надо будет изменить. Максимально возможного качества.

Оцените, пожалуйста, стоимость. Сроки (необходимую информацию сообщу максимально быстро). Работы не много, После показа у меня вероятно будут просьбы что то поправить - нужен оптимальный вариант.

В случае если будем друг другом довольны, продолжим с другими макетами (автогощик, танкист и тп)

Будут вопросы, пожалуйста звоните: 8(965) 122-11-60

скайп: pavel.b48