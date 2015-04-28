Нуждаюсь в написании простого android приложения которое будет выполнять показы рекламных банеров загружая их с моего хоста и время от времени показывать их владельцу телефона. Подробно расскажу в ЛС
Мобильное приложение + сервисная часть. IOS+ANDROID
Необходимо сделать мобильное приложение под обе платформы. Плюс - серверную часть.
Тема - магазин электронных книг с личным кабинетом. Привязка платежных систем.
Есть понятия - Авторы, Пользователи, Администраторы, Гости
Широкий поиск по каталогу книг.
У книги есть:
1 - Сама книга (статья)
2 - Анонс
3 - Цитата
4 - Отзывы
У зарегистрированных пользователей есть личные сообщения.
Прошу указать цену и сроки разработки, так-же давать ссылки на собственные приложения.
Заявки фрилансеров
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