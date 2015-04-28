Мобильное приложение + сервисная часть. IOS+ANDROID

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт6 заявок273 просмотра

Необходимо сделать мобильное приложение под обе платформы. Плюс - серверную часть.

Тема - магазин электронных книг с личным кабинетом. Привязка платежных систем.

Есть понятия - Авторы, Пользователи, Администраторы, Гости

Широкий поиск по каталогу книг.

У книги есть:

1 - Сама книга (статья)

2 - Анонс

3 - Цитата

4 - Отзывы

У зарегистрированных пользователей есть личные сообщения.

Прошу указать цену и сроки разработки, так-же давать ссылки на собственные приложения.

AndroidiOS
10 лет назад
MeTuC
46 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров