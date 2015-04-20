Программа, БД заказов, android + простой сайт для отображения БД

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт3 заявки151 просмотр

нужна программа для андроида,

http://joxi.ru/752aMyaf3gzw20

+простой сайт где есть база,

на страничке все отображается и с которым программа обменивается данными.

тз подробное есть на программу - готов выслать в лс.

интересует срок и цена?

Android
10 лет назад
serg11235
Сергей 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров