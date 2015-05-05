Необходимо разработать парсера RSS Android & IOS для сайта. Стандартный интерфейс c лого Есть версия для Android , которая работала.... и потом перестала (перестали работать ссылки подробнее) Исходники имеются. Нужно ...
Приложение под Android (Андроид) учет пропущенных вызовов
Добрый день, уважаемые профессионалы,
требуется НЕБОЛЬШОЕ приложение для телефона под Android.
Задача: накапливать до 300 пропущенных (=неотвеченных) вызовов (они поступают в течение недели), и 1 раз в неделю в заданное время выгружать их в виде текстового файла (csv, через точку с запятой) на сервер по протоколу ftp. В случае, если попытка не удалась (например, телефону не удалось соединиться с интернетом - повторять попытку 5 раз через каждые 10 минут).
Также нужна кнопка принудительной выгрузки в любое желаемое время.
Формат выгружаемых данных:
20.04.2015 11:02; 903xxxxxxx
20.04.2015 12:31; 926xxxxxxx
Настройки приложения, которые должны быть редактируемы:
- назначенный день недели выгрузки
- назначенное время выгрузки
- количество попыток в случае неудачи
- промежуток между попытками (минут)
- ftp сервер
- ftp логин
- ftp пароль
Информацию об успехах и неудачах выгрузки нужно выводить в приложении, а также сохранять в лог-файл формата
20.04.2015 11:02; операция; результат
Прошу указать стоимость и сроки выполнения работ.
Зявки без указания стоимости и срока, а также заявки формата "пишите, договоримся" не принимаются, благодарю за понимание.
P.S.: сразу скажу, что это не приложение для продажи, а программа для личного пользования. Если можно ее как-то упростить для удешевления, то я готов это обсудить.
Ни о каких $500 или, тем более, $850 речи даже не идет. Это абсолютно не тот масштаб и не тот уровень.
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