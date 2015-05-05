Приложение под Android (Андроид) учет пропущенных вызовов

Добрый день, уважаемые профессионалы,

требуется НЕБОЛЬШОЕ приложение для телефона под Android.

Задача: накапливать до 300 пропущенных (=неотвеченных) вызовов (они поступают в течение недели), и 1 раз в неделю в заданное время выгружать их в виде текстового файла (csv, через точку с запятой) на сервер по протоколу ftp. В случае, если попытка не удалась (например, телефону не удалось соединиться с интернетом - повторять попытку 5 раз через каждые 10 минут).

Также нужна кнопка принудительной выгрузки в любое желаемое время.

Формат выгружаемых данных:

20.04.2015 11:02; 903xxxxxxx

20.04.2015 12:31; 926xxxxxxx

Настройки приложения, которые должны быть редактируемы:

- назначенный день недели выгрузки

- назначенное время выгрузки

- количество попыток в случае неудачи

- промежуток между попытками (минут)

- ftp сервер

- ftp логин

- ftp пароль

Информацию об успехах и неудачах выгрузки нужно выводить в приложении, а также сохранять в лог-файл формата

20.04.2015 11:02; операция; результат

Прошу указать стоимость и сроки выполнения работ.

Зявки без указания стоимости и срока, а также заявки формата "пишите, договоримся" не принимаются, благодарю за понимание.

P.S.: сразу скажу, что это не приложение для продажи, а программа для личного пользования. Если можно ее как-то упростить для удешевления, то я готов это обсудить.

Ни о каких $500 или, тем более, $850 речи даже не идет. Это абсолютно не тот масштаб и не тот уровень.