Приложение под Android (Андроид) учет пропущенных вызовов

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен7 заявок210 просмотров

Добрый день, уважаемые профессионалы,

требуется НЕБОЛЬШОЕ приложение для телефона под Android.

Задача: накапливать до 300 пропущенных (=неотвеченных) вызовов (они поступают в течение недели), и 1 раз в неделю в заданное время выгружать их в виде текстового файла (csv, через точку с запятой) на сервер по протоколу ftp. В случае, если попытка не удалась (например, телефону не удалось соединиться с интернетом - повторять попытку 5 раз через каждые 10 минут).

Также нужна кнопка принудительной выгрузки в любое желаемое время.

Формат выгружаемых данных:

20.04.2015 11:02; 903xxxxxxx

20.04.2015 12:31; 926xxxxxxx

Настройки приложения, которые должны быть редактируемы:

- назначенный день недели выгрузки

- назначенное время выгрузки

- количество попыток в случае неудачи

- промежуток между попытками (минут)

- ftp сервер

- ftp логин

- ftp пароль

Информацию об успехах и неудачах выгрузки нужно выводить в приложении, а также сохранять в лог-файл формата

20.04.2015 11:02; операция; результат

Прошу указать стоимость и сроки выполнения работ.

Зявки без указания стоимости и срока, а также заявки формата "пишите, договоримся" не принимаются, благодарю за понимание.

P.S.: сразу скажу, что это не приложение для продажи, а программа для личного пользования. Если можно ее как-то упростить для удешевления, то я готов это обсудить.

Ни о каких $500 или, тем более, $850 речи даже не идет. Это абсолютно не тот масштаб и не тот уровень.

Android
10 лет назад
ttstudio
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Yoggo
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов(-1)
10 лет назад
$30
4 дня
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Заявки фрилансеров

Yoggo
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
6 отзывов(-1)
10 лет назад