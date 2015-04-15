IOS, доработка приложения по GUI

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Задачи на реализацию - это, в первую очередь, написание GUI.

У нас разработан весь дизайн приложения, наполовину он уже перенесен в приложение: разработаны большинство кастомных элементов, реализована логика взаимодействия примерно половины экранов.

Что конкретно требуется от разработчика:

- доработка существующих экранов до полного соответствия дизайну,

- реализация недостающих экранов с заглушками под задачи бизнес-логики,

- реализация статических экранов (справка);

- написание кастомных анимаций (мало)

Интерфейс можно посмотреть здесь https://vk.com/album-86446507_214379830

Детальное ТЗ и необходимые консультации даст текущий разработчик,

Прошу отклики оставлять с опытом работы от двух лет, с хорошим опытом кастомизации интерфейсов.

Готов платить хорошие деньги за хорошую работу.

iOS
10 лет назад
LazarLong
Алексей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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