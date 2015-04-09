Приложение для iOS и Android

Добрый день. Интересует кто возьмется за разработку, поставит сроки исполнения и озвучит стоимость разработки приложения для iOS и Android. Суть программы заключается в том, чтобы распознавать речь с помощью синтезатора речи google и отправлять полученный текст по сети на контроллер бегущей строки. На данный момент бегущие строки управляются с помощью программы LED SHOW TW для ПК, наше приложение также должно иметь часть настроек данной программы...

Приложение должно выглядеть просто, большая кнопка "распознать"... при нажатии "распознать" запускается синтезатор речи гугл и распознает речь, после чего распознанный текст отображается на дисплее, рядом большая кнопка "отправить", при нажатии на которую происходит непосредственно отправка на контроллер.

Жестко заданные параметры должны быть скрыты в коде программы, я те которые можно изменить находятся в меню "настройки"

Сложность заключается в отсутствии библиотек к контроллеру бегущей строки, их тоже необходимо написать.