Здравствуйте,Уважаемый фрилансеры. В приложении ТЗ со скринами на разработку мобильного приложения для Android. 1.Прошу оценить стоимость без дизайна с Серверной частью. 2.И стоимость без дизайна без серверной части. ...
Приложение для iOS и Android
Добрый день. Интересует кто возьмется за разработку, поставит сроки исполнения и озвучит стоимость разработки приложения для iOS и Android. Суть программы заключается в том, чтобы распознавать речь с помощью синтезатора речи google и отправлять полученный текст по сети на контроллер бегущей строки. На данный момент бегущие строки управляются с помощью программы LED SHOW TW для ПК, наше приложение также должно иметь часть настроек данной программы...
Приложение должно выглядеть просто, большая кнопка "распознать"... при нажатии "распознать" запускается синтезатор речи гугл и распознает речь, после чего распознанный текст отображается на дисплее, рядом большая кнопка "отправить", при нажатии на которую происходит непосредственно отправка на контроллер.
Жестко заданные параметры должны быть скрыты в коде программы, я те которые можно изменить находятся в меню "настройки"
Сложность заключается в отсутствии библиотек к контроллеру бегущей строки, их тоже необходимо написать.
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