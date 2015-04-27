Доработка Android приложения

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Завершен4 заявки316 просмотров

Есть нативное Android приложение: http://goo.gl/pX7SDH есть iOS версия этого приложения - http://goo.gl/rusCXG

Необходимо дописать Android версию в соответствии с техническим заданием: http://goo.gl/9Yw6l1 чтобы функционал Android версии соответствовал функционалу iOS версии.

Все серверное API готово, исходники доступны для Android Studio. В ходе работы проконсультирую по работе с API.

В заявке пишите срок реализации.

Условия сотрудничества: предоплату не делаю, сумму буду выплачивать по ходу реализации этапов, описанных в ТЗ. Оплата по WebMoney. Бюджет окончательный (работы там на 3-4 вечера от силы). Если хорошо сработаемся, в дальнейшем дам на реализацию другие приложения, которые нужно будет писать с нуля.

AndroidiOS
10 лет назад
ykorshev
Юрий 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dr_yand
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$300
5 дней
Александр является опытным специалистом, который отлично справился с поставленной перед ним задачей.
Очень интересный проект

Заявки фрилансеров

dr_yand
38 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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