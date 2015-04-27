Доработка Android приложения

Есть нативное Android приложение: http://goo.gl/pX7SDH есть iOS версия этого приложения - http://goo.gl/rusCXG

Необходимо дописать Android версию в соответствии с техническим заданием: http://goo.gl/9Yw6l1 чтобы функционал Android версии соответствовал функционалу iOS версии.

Все серверное API готово, исходники доступны для Android Studio. В ходе работы проконсультирую по работе с API.

В заявке пишите срок реализации.

Условия сотрудничества: предоплату не делаю, сумму буду выплачивать по ходу реализации этапов, описанных в ТЗ. Оплата по WebMoney. Бюджет окончательный (работы там на 3-4 вечера от силы). Если хорошо сработаемся, в дальнейшем дам на реализацию другие приложения, которые нужно будет писать с нуля.