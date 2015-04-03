Приложение для мобильного

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Закрыт6 заявок240 просмотров

Требуется разработка мобильного приложения под ios, android, win mobile, symbian

Которое будет определять по wi-fi, gps, мобильному интернету где находится пользователь в данный момент(у которого установлено приложение)

AndroidiOS
10 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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