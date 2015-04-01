Добрый день. Необходимо разработать приложение для заказа такси. Платформы iphone, andriod. winphone в планах, поэтому является плюсом Детальное ТЗ по запросу. От исполнителя: - портфолио ...
Доработка приложения на iOS и Android
1) Для Андроида необходим встроенный в приложение проигрыватель
2) Сделать загрузку роликов только по Wi-Fi или спросить разрешения, и если они не загружены выводить кнопку – загрузить. И вот еще сделать выбор – качать видеофайлы в память, или всегда грузить из интернета с нашего сервера например
3) Сделать раздел бонусные баллы – и выводить количество балов, откуда они возникли и т.п. Есть вывод xml или что то типа того с нашего сервиса.
4) Сделать при загрузке приложения http запрос который будет у нас обрабатываться и записывать номер телефона человека открывшего приложение. (Для Андроид)
5) Убрать в разделе каталог дополнительные фото и сделать вместо этого ссылку на мобильную версию сайта.
Приложение iOS и Android доступно в маркете и сторе. Называется "Здоровый позвоночник"
Заявки фрилансеров
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