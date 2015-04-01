Доработка приложения на iOS и Android

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Закрытнет заявок183 просмотра

1) Для Андроида необходим встроенный в приложение проигрыватель

2) Сделать загрузку роликов только по Wi-Fi или спросить разрешения, и если они не загружены выводить кнопку – загрузить. И вот еще сделать выбор – качать видеофайлы в память, или всегда грузить из интернета с нашего сервера например

3) Сделать раздел бонусные баллы – и выводить количество балов, откуда они возникли и т.п. Есть вывод xml или что то типа того с нашего сервиса.

4) Сделать при загрузке приложения http запрос который будет у нас обрабатываться и записывать номер телефона человека открывшего приложение. (Для Андроид)

5) Убрать в разделе каталог дополнительные фото и сделать вместо этого ссылку на мобильную версию сайта.

Приложение iOS и Android доступно в маркете и сторе. Называется "Здоровый позвоночник"

AndroidiOS
10 лет назад
Insane18
Данила 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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