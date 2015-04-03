Добрый день. Необходимо разработать приложение для заказа такси. Платформы iphone, andriod. winphone в планах, поэтому является плюсом Детальное ТЗ по запросу. От исполнителя: - портфолио ...
Конвертация + сборка видео плеера
Нужно адаптировать 15 видеороликов формата .flv общая продолжительность чуть менее 2-х часов, для безпроблемного воспроизведения на ПК, а также на Android и apple. Нужно сделать это до 06.04. Пишите цену.
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