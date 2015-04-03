Небольшое приложение

1. для андройда

2. есть 3 разные таблицы , при выборе определённой категории или нажатия на пункт меню получаем данные json с сайта

3 показываем эти данные в виде таблицы или ... на ваше усмотрение

4 возможность сортировки этих данных или (переделаю на сайте) получение новых сортированных данных

5 по нажатию на элемент открывается окно с полным описанием и большой картинкой

6 по нажатию на ссылку открывается страница в броузере