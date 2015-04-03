Добрый день. Необходимо разработать приложение для заказа такси. Платформы iphone, andriod. winphone в планах, поэтому является плюсом Детальное ТЗ по запросу. От исполнителя: - портфолио ...
Приложение на андроиде
Исходные данные.
Есть портал на dot net. Все данные на нем есть.
Требуется предварительная, грубая оценка. Возможно в коридоре от и до. Желательно указать почему (от чего зависит цена)
1. Только отображение существующих контактов. Формат такой по полям в форме (только дизайн нужно будет сделать)
a. Страница логина (запоминает пользователя и пароль и спрашивает только после перезагрузки)
b. Основная распределительная страница (выбираем иконку сотрудники)
c. Сотрудники
i. Поиск (по любым полям, выводит несколько ближайших значений или одно)
ii. «офисы» - открывает представление (сортировку по офисам)
1. Офис №1
2. Офис №2
3. Офис №3
a. Поиск внутри сортировки по любым полям коме «офиса»
b. Сотрудники офиса (список сотрудников офиса в алфавитном порядке)
iii. «подразделения»
1. Подразделение №1
a. Поиск внутри сортировки по любым полям коме «подразделения»
b. Сотрудники подразделения в алфавитном порядке
iv. «показать всех»
1. Поиск останется
2. Все сотрудники в алфавитном порядке
Список сотрудника должен содержать
1. Фото как на портале
2. ФИО
3. E-mail – при нажатии открывается gmail с отправкой письма адресату.
4. Cell – предлагает сделать вызов
5. Direct phone – предлагает сделать вызов
6. Skype – предлагает сделать вызов через скайп
7. Department – переход на c.iii
8. Office – переход на c.ii
ВАЖНО – приложение работает offline только ( добавление и удаление сотрудников происходит при соединении с интернетом, если справочник обновился)
ВАЖНО – справочник сотрудников на латинском алфавите
Заявки фрилансеров
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