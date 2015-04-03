Приложение на андроиде

Исходные данные.

Есть портал на dot net. Все данные на нем есть.

Требуется предварительная, грубая оценка. Возможно в коридоре от и до. Желательно указать почему (от чего зависит цена)

1. Только отображение существующих контактов. Формат такой по полям в форме (только дизайн нужно будет сделать)

a. Страница логина (запоминает пользователя и пароль и спрашивает только после перезагрузки)

b. Основная распределительная страница (выбираем иконку сотрудники)

c. Сотрудники

i. Поиск (по любым полям, выводит несколько ближайших значений или одно)

ii. «офисы» - открывает представление (сортировку по офисам)

1. Офис №1

2. Офис №2

3. Офис №3

a. Поиск внутри сортировки по любым полям коме «офиса»

b. Сотрудники офиса (список сотрудников офиса в алфавитном порядке)

iii. «подразделения»

1. Подразделение №1

a. Поиск внутри сортировки по любым полям коме «подразделения»

b. Сотрудники подразделения в алфавитном порядке

iv. «показать всех»

1. Поиск останется

2. Все сотрудники в алфавитном порядке

Список сотрудника должен содержать

1. Фото как на портале

2. ФИО

3. E-mail – при нажатии открывается gmail с отправкой письма адресату.

4. Cell – предлагает сделать вызов

5. Direct phone – предлагает сделать вызов

6. Skype – предлагает сделать вызов через скайп

7. Department – переход на c.iii

8. Office – переход на c.ii

ВАЖНО – приложение работает offline только ( добавление и удаление сотрудников происходит при соединении с интернетом, если справочник обновился)

ВАЖНО – справочник сотрудников на латинском алфавите