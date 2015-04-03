Приложение "карта метро" или предложите свой вариант!

Приветствую.

Имеется трафик по тематике "метро". Мобильного трафика до 30-50%

Соответственно, нужен вариант монетизации. Как я вижу - это должно быть бесплатное приложение с картой метро для мобильных телефонов с подключением какой-либо рекламной сети, либо платное недорогое приложение, но без рекламы.

Напишите собственный вариант того, как Вы видите монетизацию (чем подробнее, тем больше шансов сотрудничества), стоимость разработки и все что с этим связано.

Не нужно каких-то гениальных решений. Простота и бюджетность реализации, удобность использования для конечного юзера - залог успеха.