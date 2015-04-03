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Android Bluetooth Polar (Мобильное приложение)
Исходные данные (Android part)
Bluetooth belts Polar H7 - http://www.polar.com/us-en/products/accessories/H7_heart_rate_sensor.
Это пояс с сенсором, который позволяет считывать данные о сердечном ритме. Каждый сигнал от сердца считывается этим устройством.
Есть пример для считывания данных - http://developer.polar.com/wiki/H6_and_H7_Heart_rate_sensors
И есть исходный код предыдущего разработчика, который не закончил проект (будет предоставлен).
Что нужно?
Приложение на Android, которое может считывать данные с пояса (bluetooth) и отсылать его на сервер с помощью REST web сервиса (обычный http POST запрос на сервер).
По пунктам:
- Polar H7
- Android > 4.3
- возможность считывать данные с 7-8 поясов одновременно
- считывать каждый сигнал от сенсора без усреднений
- отправка данных пакетами, собрали данные за 1-5 секунд и отправили
- сохранять логи в текстовый файл
Бизнес-процесс:
- соединение с сервером и получения списка допустимых поясов-сенсоров по id (уже сделано предыдущим разработчиком в приложении, которое будет отправлено позже) В будущем могут быть добавлены другие параметры для конфигурации приложения. Если соединение успешно – мы в режиме online, если нет - offline
- если используется режим online, то мы работаем с поясами из списка. Частично сделано предыдущим разработчиком
- в режиме offline мы можем считывать данные и сохранять в файл (логи). Частично сделано предыдущим разработчиком
- устанавливаем соединение с сенсором (может быть в самом начале). Частично сделано предыдущим разработчиком
- получаем данные с сенсора и отображаем на экране (список из нескольких поясов, имя, которое присылает сервер и пульс). Обновление данных на экране – 1-5 сек.
ВАЖНО! В реальности будет приходить несколько сигналов в секунду, все их нужно сохранять без искажений, но отображать на экране можно усредненные данные.
- собранные за 1-5 секунд данные отправляются на сервер пакетом. Если получен ответ – success, продолжаем работу, если нет сохраняем временно данные и пытаемся отправить следующий раз. Если несколько раз повторяется ошибка – выводим уведомление. В любом случае данные сохраняются в логах на мобильном.
Дополнительные требования
- авторизация на сервере, ограничение действий пользователя
- проверить соединение\разорвать соединение с сервером\сенсором
- табличный вид представления данных (или другой на выбор разработчика) для отображения дополнительных данных (статус пояса, имя пользователя пояса, пульс, средний пульс, минимальное, максимальное значение… возможно некоторые дополнительные параметры)
getting data
https://developer.bluetooth.org/gatt/services/Pages/ServiceViewer.aspx?u=org.bluetooth.service.heart_rate.xml
available in the tool:
UUID_HEART_RATE_MEASUREMENT
UUID_HEART_RATE_SERVICE
Examples for polar h7 are available http://stackoverflow.com/questions/29021107/android-ble-polar-h7
Removed or not used
https://developer.bluetooth.org/gatt/characteristics/Pages/CharacteristicViewer.aspx?u=org.bluetooth.characteristic.body_sensor_location.xml
fe: org.bluetooth.characteristic.body_sensor_location
or energy
this will be helpful in future
all variables oft the standard are defined here:
https://developer.bluetooth.org/gatt/characteristics/Pages/CharacteristicsHome.aspx
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