Создание мобильного приложения

У нашей компании на данный момент стоит задача – нам необходимо выпустить брошюру для наших клиентов, максимально защищенную от копирования. В связи с чем необходимо создать мобильное приложение, максимально простое:

При открытии необходимо будет ввести логин/пароль, после чего открывается текст брошюры (также возможно создать меню-оглавление).

При этом приложение должно блокировать создание скриншотов.

Приложение должно быть реализовано для всех трех платформ.

Дизайн минимальный.