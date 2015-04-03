1. для андройда 2. есть 3 разные таблицы , при выборе определённой категории или нажатия на пункт меню получаем данные json с сайта 3 показываем эти данные в виде таблицы или ... на ...
Создание мобильного приложения
У нашей компании на данный момент стоит задача – нам необходимо выпустить брошюру для наших клиентов, максимально защищенную от копирования. В связи с чем необходимо создать мобильное приложение, максимально простое:
При открытии необходимо будет ввести логин/пароль, после чего открывается текст брошюры (также возможно создать меню-оглавление).
При этом приложение должно блокировать создание скриншотов.
Приложение должно быть реализовано для всех трех платформ.
Дизайн минимальный.
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