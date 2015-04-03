Добрый день. Необходимо разработать приложение для заказа такси. Платформы iphone, andriod. winphone в планах, поэтому является плюсом Детальное ТЗ по запросу. От исполнителя: - портфолио ...
Создать приложение для iOS
Нужно создать приложение для iOS:
Есть сайт с новостями. Нужно сделать приложение, которое будет транслировать эти новости в приложение (передача данных будет по API по ваших требованиях).
Дизайн приложения уже готов, можно посмотреть тут: http://www.ex.ua/667827857340
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