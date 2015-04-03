Нужно создать приложение для iOS:

Есть сайт с новостями. Нужно сделать приложение, которое будет транслировать эти новости в приложение (передача данных будет по API по ваших требованиях).

Дизайн приложения уже готов, можно посмотреть тут: http://www.ex.ua/667827857340