Создать приложение для iOS

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Закрыт5 заявок156 просмотров

Нужно создать приложение для iOS:

Есть сайт с новостями. Нужно сделать приложение, которое будет транслировать эти новости в приложение (передача данных будет по API по ваших требованиях).

Дизайн приложения уже готов, можно посмотреть тут: http://www.ex.ua/667827857340

iOS
10 лет назад
sirzhant
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров