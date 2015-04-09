Разработка мобильного приложения

Нужно разработать мобильное приложение для платформы Android и Ios. (по доставке еды)

Есть каталог с продукцией, который разбит на категории. Заказать можно как на дом так и на офис

Примерный функционал приложения:

первая страница- выбираем и заказываем заказываемое количество

вторая – страница заказа –город- при клике –(адрес доставки при клике ФИО, компания, телефон, адрес, Email. и комментарий(отдельные строки)),на какое число доставка, время доставки

Интеграция с общей базой заказов.

Дизайн и ТЗ предоставим.

Необходимы сроки и стоимость отдельно по каждой платформе