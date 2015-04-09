1. для андройда 2. есть 3 разные таблицы , при выборе определённой категории или нажатия на пункт меню получаем данные json с сайта 3 показываем эти данные в виде таблицы или ... на ...
Перенос приложения на другую платформу
Перенести реализованную на Unity игру c платформы Android на платформу iOS и Windows Phone.
Исходный материал предоставляется выбранному исполнителю.
Адрес действующего приложения по запросу.
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