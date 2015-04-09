Программирование для планшета или смартфона

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Закрыт2 заявки153 просмотра

Необходимо программирование для планшета или смартфона:

чтение линейного штрихкода, вывод на экран информации из базы данных.

База данных может быть сформирована в формате выгрузки из 1С 7.7

10 лет назад
art-jeweller
Наталья 
47 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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