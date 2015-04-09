1. для андройда 2. есть 3 разные таблицы , при выборе определённой категории или нажатия на пункт меню получаем данные json с сайта 3 показываем эти данные в виде таблицы или ... на ...
Программирование для планшета или смартфона
Необходимо программирование для планшета или смартфона:
чтение линейного штрихкода, вывод на экран информации из базы данных.
База данных может быть сформирована в формате выгрузки из 1С 7.7
Заявки фрилансеров
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