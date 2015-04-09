Мобильное приложение под Android

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Закрыт3 заявки192 просмотра

Здравствуйте,Уважаемый фрилансеры.

В приложении ТЗ со скринами на разработку мобильного приложения для Android.

1.Прошу оценить стоимость без дизайна с Серверной частью.

2.И стоимость без дизайна без серверной части.

Буду выбирать исходя из отзывов,портфолио и ценовой политике.

Android
10 лет назад
a-luxkz
Иван 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
774 отзыва(-6)

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