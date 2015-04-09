Разработка мобильного приложения на android

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Закрыт8 заявок172 просмотра

есть идея приложения и простой прототип с основным юзкейсом, в разработке дизайн и контент. Нужен разработчик на Android. тз вышлю в личной переписке, пока просто отзовитесь.

Android
10 лет назад
undersand
Дарья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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