Приложение для отображение статистики с сайта статистики

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрытнет заявок100 просмотров

Добрый день.

Есть сайт статистики liveinternet.ru.

Нужно приложение для Android, которое отображает статистику.

1. Авторизация на странице статистики.

2. Отображение разделов "посещаемость", "по поисковым фразам" и т.д в разрезе день/месяц/год (парсинг, вывод)

Есть сырой проект, в котором сделана авторизация и отображается посещаемость.

Нужно либо доработать, либо написать с нуля. Лучше с нуля, используя готовые наработки из проекта.

Ищу человека, которому нужен проект для портфолио. Цена низкая.

В результате хочу получить исходный код и apk.

Android
10 лет назад
chizzt
Артем 
41 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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