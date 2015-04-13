Необходимо разработать парсера RSS Android & IOS для сайта. Стандартный интерфейс c лого Есть версия для Android , которая работала.... и потом перестала (перестали работать ссылки подробнее) Исходники имеются. Нужно ...
Приложение для отображение статистики с сайта статистики
Добрый день.
Есть сайт статистики liveinternet.ru.
Нужно приложение для Android, которое отображает статистику.
1. Авторизация на странице статистики.
2. Отображение разделов "посещаемость", "по поисковым фразам" и т.д в разрезе день/месяц/год (парсинг, вывод)
Есть сырой проект, в котором сделана авторизация и отображается посещаемость.
Нужно либо доработать, либо написать с нуля. Лучше с нуля, используя готовые наработки из проекта.
Ищу человека, которому нужен проект для портфолио. Цена низкая.
В результате хочу получить исходный код и apk.
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