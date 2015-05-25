Разработка парсера RSS под iOS и Android

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Завершен8 заявок188 просмотров

Необходимо разработать парсера RSS Android & IOS для сайта.

Стандартный интерфейс c лого

Есть версия для Android , которая работала.... и потом перестала (перестали работать ссылки подробнее)

Исходники имеются.

Нужно либо исправить, либо сделать заново.

Архив с исходниками во вложении

Парсим с http://rua.gr/allnews.html

AndroidiOS
10 лет назад
onoyko
Павел 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
63 отзыва(-1)

Выбранные исполнители

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
$20
1 день
Отличная робота. Быстро, качественно , разумная цена.
Отлично сработались. +Земляки )) Рекомендую!
petrok
Петр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад
$100
7 дней
Отличная работа. Качественный и серьезный подход к работе.
Приятно было посотрудничать, оперативное решение вопросов, своевременная оплата. Спасибо!

Заявки фрилансеров

airstep
Тарас 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
10 лет назад
petrok
Петр 
41 год
15 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
10 лет назад