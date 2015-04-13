Разработка мобильного приложения для Android и IOS

Нужно перенести сайт http://espana-live.com/ - Недвижимость в Испании на берегу моря

На нем небольшой каталог объектов с поиском по параметрам и статьи на данную тематику.

Хотелось бы получить мобильное приложение содержащее объекты и статьи с сайта http://espana-live.com/

Чтобы любой желающий не имеющий компьютера под рукой мог скачать приложение на телефон и просматривать объекты недвижимости, статьи, контакты, отзывы, поиск ( http://espana-live.com/katalog.html ) и т.д.

Хотеслоб бы чтобы была возможность обновления - когда добавляются новые статьи-объекты на сайт чтобы они появлялись в приложении, может быть обновление через rss?

Жду ваших предложений-пожеланий.

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