Требуется разработка мобильного приложения на OS Android

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Закрыт5 заявок151 просмотр

Требуется разработать приложение на базе Андроид для имеющегося сайта. Т.е. есть сайт и для него нужно сделать моб-приложение.

Android
10 лет назад
StreemForce
Александр 
31 год
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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