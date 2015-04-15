Необходимо разработать парсера RSS Android & IOS для сайта. Стандартный интерфейс c лого Есть версия для Android , которая работала.... и потом перестала (перестали работать ссылки подробнее) Исходники имеются. Нужно ...
Сверстать дизайн (UI) для Android приложения.
Жду ваших предложений по цене.
Полагаю,что есть вопросы. Но исходите из того, что поняли.
ссылка на дизайн:
https://yadi.sk/i/T0hBjffjeqsUX
Вертикальная прокрутка ваучеров.
Проект на уровне пилота. Рассматриваю бюджетные варианты. Очень)
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