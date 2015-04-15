Необходимо разработать парсера RSS Android & IOS для сайта. Стандартный интерфейс c лого Есть версия для Android , которая работала.... и потом перестала (перестали работать ссылки подробнее) Исходники имеются. Нужно ...
Разработка приложения для IOS
Я вчера пообщался с исполнителями, понял, что проект нужно вернуть в доработку. Спасибо всем, кто вник в проект и мы нашли некоторые "сыроватости". Я записал контакты заинтересовавших исполнителей и свяжусь с ними на прямую, как доработаем проект.
Спасибо, что откликнулись!
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