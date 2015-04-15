Разработка приложения для IOS

Я вчера пообщался с исполнителями, понял, что проект нужно вернуть в доработку. Спасибо всем, кто вник в проект и мы нашли некоторые "сыроватости". Я записал контакты заинтересовавших исполнителей и свяжусь с ними на прямую, как доработаем проект.

Спасибо, что откликнулись!