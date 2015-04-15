Сделать программу для андроида,+ ПЗ для диплома

нужна программа для андроида,

http://joxi.ru/752aMyaf3gzw20

+простой сайт где все отображается и с которым программа обменивается данными.

все это нужно для диплома.

поэтому к программе надо еще и пояснительную записку.(3 главы, около 60 страниц)

вот по такому плану: http://joxi.ru/vn2Y1BQT67v426

ну и оформить по методичке(методичка есть)

тз подробное есть на программу - готов выслать в лс.

срок и цена?