Добрый день, уважаемые профессионалы, требуется НЕБОЛЬШОЕ приложение для телефона под Android. Задача: накапливать до 300 пропущенных (=неотвеченных) вызовов (они поступают в течение недели), и 1 раз в неделю ...
Сделать программу для андроида,+ ПЗ для диплома
нужна программа для андроида,
+простой сайт где все отображается и с которым программа обменивается данными.
все это нужно для диплома.
поэтому к программе надо еще и пояснительную записку.(3 главы, около 60 страниц)
вот по такому плану: http://joxi.ru/vn2Y1BQT67v426
ну и оформить по методичке(методичка есть)
тз подробное есть на программу - готов выслать в лс.
срок и цена?
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