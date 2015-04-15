Приложения для Android

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Закрыт7 заявок160 просмотров

Реализовать приложение-сервис без интерфейса, которое будет выполнятся в фоне и выполнять нужную задачу.

Android
10 лет назад
Free_Your_Mind
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров