Приложение под android и ios

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт7 заявок270 просмотров

Доброго времени суток

Нужно разработать приложение (дизайн + программинг) для этого сервиса: http://goo.gl/0QnJGc

Что бы мы смогли сотрудничать вам необходимо иметь портфолио в данном направлении

На данном этапе связь через сайт

Оплата через ЯД

Жду предложений, заранее спасибо!

AndroidiOS
10 лет назад
Igor_Alex33
Игорь 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров