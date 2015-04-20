Приветствую! В index.html нажимаем на кнопку «Сделать фото» - запускается камера. Делаем фото, появляются две кнопки – «Сохранить» (сохраняем) и «Удалить» (удаляем и возвращаемся к камере). При нажатии «Назад» - возвращаемся на index.html. Нажимаем ...
Приложение под android и ios
Доброго времени суток
Нужно разработать приложение (дизайн + программинг) для этого сервиса: http://goo.gl/0QnJGc
Что бы мы смогли сотрудничать вам необходимо иметь портфолио в данном направлении
На данном этапе связь через сайт
Оплата через ЯД
Жду предложений, заранее спасибо!
Заявки фрилансеров
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