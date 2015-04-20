нужна программа для андроида, http://joxi.ru/752aMyaf3gzw20 +простой сайт где есть база, на страничке все отображается и с которым программа обменивается данными. тз подробное есть на программу - готов выслать в лс. ...
Android Webview
Приветствую! Нужно получить путь к только что сделанному фото, вставить этот путь в тэг img в webview и отобразить картинку в webview
Весь js/java код (каждый оператор) должен быть прокомментирован.
Допустимо использование Jquery.
Оплата после теста лично, при встрече в Москве или через Яндекс деньги / Сбербанк.
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