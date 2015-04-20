Android Webview

  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт1 заявка227 просмотров

Приветствую! Нужно получить путь к только что сделанному фото, вставить этот путь в тэг img в webview и отобразить картинку в webview

Весь js/java код (каждый оператор) должен быть прокомментирован.

Допустимо использование Jquery.

Оплата после теста лично, при встрече в Москве или через Яндекс деньги / Сбербанк.

AndroidJavaJavaScriptjQuery
10 лет назад
Chernoffn
Николай 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров