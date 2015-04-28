Создать приложение показа рекламных баннеров.

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Мобильные приложения
Закрыт4 заявки167 просмотров

Нуждаюсь в написании простого android приложения которое будет выполнять показы рекламных банеров загружая их с моего хоста и время от времени показывать их владельцу телефона. Подробно расскажу в ЛС

Android
10 лет назад
astepchenko
39 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров